Air France volo diretto negli USA dirottato in Canada A bordo un passeggero proveniente dal Congo

Un volo Air France diretto a Detroit è stato dirottato in Canada. A bordo si trovava un passeggero proveniente dal Congo, che, nonostante le restrizioni in vigore negli Stati Uniti, era presente sul volo. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali minacce o comportamenti sospetti da parte del passeggero coinvolto. La compagnia aerea ha collaborato con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

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