Air France volo diretto negli USA dirottato in Canada A bordo un passeggero proveniente dal Congo
Un volo Air France diretto a Detroit è stato dirottato in Canada. A bordo si trovava un passeggero proveniente dal Congo, che, nonostante le restrizioni in vigore negli Stati Uniti, era presente sul volo. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali minacce o comportamenti sospetti da parte del passeggero coinvolto. La compagnia aerea ha collaborato con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti i presenti.
Un volo Air France diretto a Detroit è stato dirottato in Canada. La ragione è da ricondurre a un passeggero proveniente dal Congo che, malgrado le restrizioni applicate negli Stati Uniti, si trovava sul volo. Pare infatti che la compagnia aerea abbia imbarcato il passeggero «per errore» secondo quanto riferito da un portavoce della U.S. Customs and Border Protection (CBP) a CBS News. Pertanto, il pilota ha deviato il volo a Montreal, Canada, a causa delle limitazioni legate all’ epidemia di Ebola. Air France dirotta il volo in Canada, a bordo un passeggero proveniente dal Congo. Il portavoce della CBP ha sottolineato: «A causa delle restrizioni d’ingresso introdotte per ridurre il rischio del virus Ebola, il passeggero non avrebbe dovuto imbarcarsi sull’aereo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Air France New La Première - First Class Full Experience
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