Ebola gli Stati Uniti dirottano un volo Air France | a bordo un passeggero del Congo Cosa dicono le norme sanitarie Usa contro il virus

Gli Stati Uniti hanno dirottato un volo di Air France e impedito l’atterraggio a Detroit. A bordo c’era un passeggero proveniente dal Congo, paese colpito da Ebola. La decisione si basa sulle norme sanitarie adottate dagli Stati Uniti per prevenire la diffusione del virus. La compagnia aerea aveva comunicato il cambio di rotta senza ulteriori dettagli sul motivo specifico. La situazione ha attirato l’attenzione sulla risposta delle autorità americane alle emergenze sanitarie internazionali.

Gli Stati Uniti hanno deviato il tragitto di un aereo di Air France, proibendone l’atterraggio a Detroit. A bordo si trovava un passeggero congolese che aveva recentemente soggiornato nel Paese africano dove è in corso un focolaio di Ebola. È il secondo caso nel giro di un giorno: la Casa Bianca ha deciso di vietare l’ingresso a chi è stato in Congo, Sud Sudan e Uganda. I cittadini statunitensi che sono passati da quei Paesi, invece, possono entrare negli Usa da un unico aeroporto, quello di Washington-Dulles. Così un medico statunitense contagiato in Congo è stato trasferito in Europa, l’aereo partito da Parigi è stato fatto atterrare a Montréal, in Canada, per far scendere il paziente. 🔗 Leggi su Open.online

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