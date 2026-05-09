Ferraro Volley Roma | storica promozione in B1 per le ragazze
La squadra di pallavolo femminile di Ferraro Volley Roma ha ottenuto la promozione in B1, un traguardo raggiunto dopo pochi mesi dalla nascita. La società, costituita a ottobre, è riuscita a risalire la classifica in breve tempo. Le fonti indicano che il progetto sportivo ha ricevuto finanziamenti provenienti da Lamezia Terme, anche se non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti.
? Domande chiave Come ha fatto una società nata a ottobre a scalare la classifica?. Chi ha finanziato questo progetto sportivo partendo da Lamezia Terme?. Perché la gestione di un'impresa edile ha favorito questo successo sportivo?. Quali sfide attenderanno le ragazze nella nuova categoria B1?.? In Breve Progetto nato a ottobre grazie alla realtà imprenditoriale calabrese Ferraro S.p.A.. Vittoria decisiva ottenuta a Porto Torres contro la squadra Asd Quadrifoglio.. Società fondata da Antonio Ferraro per valorizzare il talento giovanile femminile.. Successo sportivo derivante dalla pianificazione strutturale della ditta di Lamezia Terme.. Le ragazze della Ferraro Volley Roma hanno conquistato la promozione in B1 battendo oggi la Asd Quadrifoglio a Porto Torres.🔗 Leggi su Ameve.eu
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