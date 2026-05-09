Ferraro Volley Roma | storica promozione in B1 per le ragazze

La squadra di pallavolo femminile di Ferraro Volley Roma ha ottenuto la promozione in B1, un traguardo raggiunto dopo pochi mesi dalla nascita. La società, costituita a ottobre, è riuscita a risalire la classifica in breve tempo. Le fonti indicano che il progetto sportivo ha ricevuto finanziamenti provenienti da Lamezia Terme, anche se non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui