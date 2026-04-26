Marines trionfa a Palmi | doppietta e Supercoppa della Provincia

Il 25 aprile 2026, la squadra di Terza Categoria ha vinto 2-0 contro lo Sporting Palmi a Palmi, assicurandosi la Supercoppa della provincia. La partita ha visto i Marines segnare due gol e ottenere la vittoria nel match finale. Questa vittoria permette alla squadra di conquistare un trofeo ufficiale della competizione provinciale.

? Cosa sapere La Marines batte lo Sporting Palmi 2-0 a Palmi il 25 aprile 2026.. Il successo della squadra di Terza Categoria assicura la Supercoppa della provincia.. Cannatà e La Scala hanno siglato il successo della Marines con un 2-0 che ha sancito la vittoria della squadra di Terza Categoria contro lo Sporting Palmi nello Stadio Giuseppe Lopresti di Palmi, il 25 aprile 2026. La sfida per la Supercoppa della provincia 20252026 ha contrapposte le due regine dei campionati locali: da una parte la Marines, arrivata alla finale dopo aver conquistato il titolo di Terza Categoria, dall’altra lo Sporting Palmi, padrone di casa in virtà del successo ottenuto in Seconda Categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marines trionfa a Palmi: doppietta e Supercoppa della Provincia Notizie correlate Supercoppa, atto finale: la corazzata Perugia sfida Verona a caccia della doppiettaLa Supercoppa Italiana maschile mette di fronte a Trieste due protagoniste assolute della stagione: Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona si contendono... Supercoppa italiana volley, trionfa Perugia! Verona battuta in finalePer la settima volta Perugia conquista la Supercoppa diventando con Treviso la squadra con più successi in questa manifestazione.