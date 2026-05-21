Volley La Kabel parte subito alla grande Bene gara uno contro Empoli

Nel primo incontro della seconda fase dei playoff di serie D maschile, la Kabel Volley Prato ha ottenuto una vittoria netta contro Cascine Empoli con un punteggio di 3-0, nei set 25-10, 25-20 e 25-18. La squadra di casa ha iniziato con decisione, conquistando il primo set senza grande difficoltà. Il secondo set ha visto un calo di intensità da parte di Empoli, mentre nel terzo la Kabel ha mantenuto il vantaggio, portando a casa il risultato.

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Buona la prima. La Kabel Volley Prato batte 3-0 (25-10; 25-20; 25-18) Cascine Empoli in gara uno della seconda fase play off di serie D maschile e spera nel passaggio del turno. Gara a senso unico quella alla palestra Gramsci-Keynes. Troppo sul pezzo la giovane formazione di Beatrice Beconi per un Empoli che non ha saputo dare il meglio di sé. Travolgente il primo set della Kabel, in totale gestione i due parziali successivi con Trancucci, Lascialfari e Grasso a smorzare ogni pur timido tentativo di rimonta degli ospiti. Il risultato della prima sfida, però, non deve illudere Prato. A Empoli ci sarà da sudare per passare il turno e gara due andrà affrontata con ancora maggior attenzione e concentrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volley. La Kabel parte subito alla grande. Bene gara uno contro Empoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Kabel alla grande: bella vittoria in gara 1 Playoff Superlega, la Sir parte bene: 3-1 a Monza in gara unoL'avvio al rallentatore non scoraggia i Block Devils, che portano a termine con il giusto slancio la missione. Volley. La Kabel parte subito alla grande. Bene gara uno contro EmpoliBuona la prima. La Kabel Volley Prato batte 3-0 (25-10; 25-20; 25-18) Cascine Empoli in gara uno della seconda fase play off di serie D maschile e spera nel passaggio del turno. Gara a senso unico ... sport.quotidiano.net Kabel, la corsa playoff. Il duello è con CascinaLa Kabel Volley Prato sfida Cascina. Prende il via domani la corsa play off della Serie C maschile. Una corsa a quattro (Firenze Volley, Firenze Ovest, Cascina e, appunto, Prato) per determinare la fo ... lanazione.it