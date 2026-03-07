Playoff Superlega la Sir parte bene | 3-1 a Monza in gara uno

La Sir Safety Conad ha iniziato bene i playoff di Superlega battendo Monza in gara uno con il punteggio di 3-1. La partita si è svolta in una sola giornata e ha visto la squadra ospite imporsi nel primo confronto della serie. Le due squadre si preparano ora alla prossima sfida, con l’obiettivo di ottenere un risultato favorevole nella gara successiva.

L'avvio al rallentatore non scoraggia i Block Devils, che portano a termine con il giusto slancio la missione. Tra una settimana il secondo atto, importante alzare ancora di più il livello Una premessa è doverosa: quel che contava era vincere, con qualsiasi risultato. Una serie che potrebbe rivelarsi lunga, perché questi sono i playoff, va indirizzata subito. Specialmente quando si ha il fattore campo a favore. Giusto dunque essere contenti, ma con il dovuto beneficio di inventario. Tra una settimana esatta ci si sposta in Brianza e sarà fondamentale alzare ancora di più il livello di gioco. Malgrado non tutto sia filato liscio si è registrata una permanenza bianconera in tutti i fondamentali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Playoff Superlega, la Sir è pronta. Solè: "Monza squadra importante che può dar fastidio a tutti"Inizia tra due giorni la corsa al tricolore per i Block Devils che vogliono tornare vincenti dopo due anni.

Playoff Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza: le curiosità e dove seguire la sfida in direttaSi alza il sipario sulla parte clou della lotta scudetto: alle 21 si gioca gara uno e sarà indispensabile partire bene.

Playoff Superlega, la Sir parte bene: 3-1 a Monza in gara unoL'avvio al rallentatore non scoraggia i Block Devils, che portano a termine con il giusto slancio la missione. Tra una settimana il secondo atto, importante alzare ancora di più il livello ... today.it

Diesel Sir Susa Scai: prima soffre, poi travolge Monza in gara 1 dei playoffdi Carlo Forciniti Missione compiuta. La Sir Susa Scai inaugura la post season di Superlega con una vittoria. In rimonta. In gara 1 dei quarti di finale di playoff scudetto, Perugia supera il Vero Vol ... umbria24.it

