Kabel alla grande | bella vittoria in gara 1

Nel primo incontro dei playoff di serie C maschile, la squadra di Mirko Novelli si è imposta con un risultato netto. La squadra ha iniziato con grande intensità, mantenendo il controllo del gioco anche nel tentativo di recupero degli avversari. La vittoria è arrivata con tre set a zero, con parziali di 25-11, 25-23 e 25-21, segnando un avvio positivo nel cammino verso le fasi successive della competizione.

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Prato vince gara uno. Grande prova della squadra di Mirko Novelli che parte fortissimo e poi gestisce il tentativo di rientro di Cascina, aggiudicandosi con un secco 3-0 il match di debutto nei play off di serie C maschile (25-11; 25-23; 25-21). Cascina con qualche assenza come attenuante, ma la Kabel è apparsa davvero travolgente nel primo set e molto concentrata nei due parziali successivi. Nella gara di ritorno serviranno almeno due set vinti a Prato per conquistare la finale. Ma parliamo del match. Nel primo set Prato parte con Pontillo e Alpini in diagonale, Corti e Conti al centro, Menchetti e Bandinelli di banda e Jordan Civinini libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kabel alla grande: bella vittoria in gara 1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento L’allenatore Fucili ha assistito alla gara casalinga contro la Vigor Senigallia. "Una bella Recanatese, notata una grande determinazione»Michele Fucili, 54enne allenatore ex Fossombrone e L’Aquila, ormai da tempo bazzica il campionato di Serie D. Leggi anche: Kabel, quante emozioni: una vittoria importante Kabel alla grande: bella vittoria in gara 1Prato vince gara uno. Grande prova della squadra di Mirko Novelli che parte fortissimo e poi gestisce il tentativo di rientro di Cascina, aggiudicandosi con un secco 3-0 il match di debutto nei play o ... lanazione.it Bella vittoria della Kabel contro RufinaEsordio con vittoria in serie C maschile per la Kabel. Prova di carattere della squadra di Mirko Novelli, che in una serata non brillantissima, su un campo difficile come quello di Rufina, conquista ... lanazione.it