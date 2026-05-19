Kabel alla grande | bella vittoria in gara 1
Nel primo incontro dei playoff di serie C maschile, la squadra di Mirko Novelli si è imposta con un risultato netto. La squadra ha iniziato con grande intensità, mantenendo il controllo del gioco anche nel tentativo di recupero degli avversari. La vittoria è arrivata con tre set a zero, con parziali di 25-11, 25-23 e 25-21, segnando un avvio positivo nel cammino verso le fasi successive della competizione.
Prato vince gara uno. Grande prova della squadra di Mirko Novelli che parte fortissimo e poi gestisce il tentativo di rientro di Cascina, aggiudicandosi con un secco 3-0 il match di debutto nei play off di serie C maschile (25-11; 25-23; 25-21). Cascina con qualche assenza come attenuante, ma la Kabel è apparsa davvero travolgente nel primo set e molto concentrata nei due parziali successivi. Nella gara di ritorno serviranno almeno due set vinti a Prato per conquistare la finale. Ma parliamo del match. Nel primo set Prato parte con Pontillo e Alpini in diagonale, Corti e Conti al centro, Menchetti e Bandinelli di banda e Jordan Civinini libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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