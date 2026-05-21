Volley il team Under 18 da applausi Lab Ancona super | una sola sconfitta

La stagione del team Under 18 della Lab Ancona Volley è stata molto positiva, con una sola sconfitta, avvenuta mercoledì contro Piacenza. Da settembre, la squadra ha conquistato numerose vittorie e ha dimostrato grande costanza durante tutto il campionato. I risultati finora ottenuti testimoniano la solidità e la determinazione del gruppo, che ha mantenuto un alto livello di rendimento nel corso della stagione. La squadra si è distinta per le prestazioni e il costante impegno sul campo.

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