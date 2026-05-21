Volley il team Under 18 da applausi Lab Ancona super | una sola sconfitta
La stagione del team Under 18 della Lab Ancona Volley è stata molto positiva, con una sola sconfitta, avvenuta mercoledì contro Piacenza. Da settembre, la squadra ha conquistato numerose vittorie e ha dimostrato grande costanza durante tutto il campionato. I risultati finora ottenuti testimoniano la solidità e la determinazione del gruppo, che ha mantenuto un alto livello di rendimento nel corso della stagione. La squadra si è distinta per le prestazioni e il costante impegno sul campo.
Una stagione da ricordare per la Lab Ancona Team Volley under 18. Da settembre una sola sconfitta, mercoledì, contro Piacenza. Insomma solo applausi per la formazione nata dalla collaborazione con Filottrano, Tris Volley e Pieralisi, protagonista di un percorso di alto livello culminato - dopo la vittoria del titolo regionale - con la partecipazione alle Finali Nazionali Giovanili under 18 femminile. Dove in quest’ultima competizione, a CremonaOffanengo, le ragazze anconetane hanno mostrato grande maturità, qualità tecnica e spirito di squadra, riuscendo a chiudere la fase a gironi al primo posto e confrontandosi fino all’ultimo con alcune delle migliori formazioni italiane di categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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