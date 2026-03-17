Nel campionato di Serie B, il Cus Ancona ha subito una sconfitta in casa contro una squadra avversaria. La partita si è svolta al PalaNevola, che ha ospitato l’ultima sfida della squadra in questa stagione. Con la fine del campionato di A2 ormai vicina, il Corinaldo ha concluso il suo percorso nel palazzetto, lasciando spazio alle ultime gare.

Con un campionato di A2 agli sgoccioli, con una salvezza raggiunta e senza più obiettivi da inseguire, il Corinaldo saluta per l’ultima volta il PalaNevola, luogo di tante sfide in questo primo anno di A2. E lo fa vincendo contro i Grifoni. Una gara palcoscenico in cui ogni giocatore corinaldese ha potuto vivere il proprio momento, tra applausi, emozioni e saluti finali. Un 7-2 confezionato dalla doppietta di Emanuele Pettinari e Luca Morganti e dai gol di Fedeli, Mancini e Andrea Perlini. Ora pausa Coppa Italia (20-21-22 marzo in campo serie C, B e A2), ci si rivede sabato 28 con l’ultima giornata di campionato: il Corinaldo in trasferta a Imola, la Jesina C5 in casa con la Ternana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie B, il Cus Ancona inciampa in casa: una sconfitta che può costare l’accesso ai playoff

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