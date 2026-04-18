Al Circolo Tennis di Siena, il team femminile ha ottenuto l’accesso ai play-off dopo aver pareggiato con la capolista, confermando la buona stagione in corso. Domani è previsto il debutto della formazione maschile in Serie B2, segnando un nuovo passo nel programma sportivo del club. La partecipazione alle competizioni ufficiali evidenzia il livello di competitività raggiunto dai team locali in questa fase della stagione.

Grande entusiasmo al Ct Siena, dove i risultati sportivi celebrano al meglio l’anno del Centenario. Grazie al pareggio strappato alla capolista Next Gen, la squadra femminile (Serie C) ha conquistato l’accesso ai play-off. Un traguardo raggiunto grazie all’esperienza di Sara Donnini, al prezioso rientro di Chiara De Vito (decisiva in singolo e doppio) e di Maria Masini, che hanno guidato il giovane gruppo di giocatrici verso l’importante successo. Domani, invece, la squadra maschile debutterà nel campionato di Serie B2, dopo l’ottima cavalcata conclusasi ai play-off lo scorso anno. Appuntamento in trasferta contro l’At Bibbiena, mentre la prima in casa, a Vico Alto, sarà il derby contro il Tc Sinalunga, domenica 26.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ct Siena da applausi. Il team femminile è nei play-off. Domani la formazione maschile debutta in Serie B2

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