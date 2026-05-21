Volley femminile Rebecca Scialanca sceglie San Giovanni | Qui un ambiente da famiglia
Rebecca Scialanca, nata a Sanremo il 29 maggio 2005, ha scelto di unirsi alla squadra di San Giovanni, dichiarando di trovare in questo ambiente un’atmosfera familiare. La giovane atleta si avvicina alla pallavolo in tenera età, sviluppando rapidamente abilità che la contraddistinguono come libero, tra cui una buona lettura del gioco, una ricezione solida e un atteggiamento dinamico in difesa. La sua presenza nel team rappresenta un tassello importante per la formazione locale.
Scialanca alla Consolini Volley. Nata a Sanremo il 29 maggio 2005, Rebecca Scialanca si avvicina alla pallavolo fin da giovanissima sviluppando presto le qualità che oggi rappresentano il suo marchio di fabbrica nel ruolo di libero: velocità di lettura, solidità in ricezione, dinamismo difensivo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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