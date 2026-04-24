volley serie a1 femminile san giovanni nuovo innesto morello in cabina di regia

La squadra di volley femminile di serie A1 ha annunciato l’ingaggio di una nuova atleta, Rachele Morello, che ricoprirà il ruolo di palleggiatrice titolare per la stagione 20262027. La squadra sta portando avanti un mercato caratterizzato da addii, conferme e nuovi arrivi, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista dell’imminente campionato. La conferma dell’arrivo di Morello rappresenta un tassello importante nel progetto tecnico della società.

Prosegue il mercato marignanese tra saluti, conferme e nuovi innesti. Ieri è stata annunciata Rachele Morello che sarà la nuova palleggiatrice titolare della Omag-Mt per la stagione 20262027. Classe 2000, alta 182 cm, Morello è una regista moderna che unisce qualità tecnica, visione di gioco e personalità, maturate in un percorso già ricco di esperienze ad alto livello. Cresciuta nel Lilliput Settimo Torinese, ha debuttato giovanissima in Serie A2 prima di approdare al Club Italia, dove per tre stagioni si è divisa tra Serie A1 e A2, esordendo nella massima categoria a soli 16 anni. Nel 2019 all’Igor Novara ha vissuto anche l’esperienza della Champions League, prima di proseguire il proprio percorso in Serie A2 con Ravenna e Brescia, dove ha conquistato la Coppa Italia di A2 e raggiungendo i playoff promozione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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