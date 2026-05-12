Volley serie A1 femminile San Giovanni prende la centrale Brandi
Nel campionato di Serie A1 femminile di volley, la squadra di San Giovanni ha annunciato l’ingaggio della centrale Margherita Brandi. La giocatrice, nata nel 2002 e alta 183 centimetri, si unisce al roster e si prepara ad affrontare la massima serie. L’acquisto rafforza il reparto centrali della squadra, che mira a migliorare la propria competitività nel campionato.
Cresce il reparto centrali della Consolini con un acquisto di qualità: Margherita Brandi (nella foto), classe 2002, 183 centimetri di altezza e pronta al grande salto in Serie A1. Cresciuta a Montevarchi, in Toscana, in una famiglia dove lo sport è di casa (il padre Giacomo è stato portiere professionista tra Fiorentina e Montevarchi), Margherita si è formata nelle giovanili dell’Imoco Volley Conegliano, dove sono arrivati la prima panchina in Serie A, il titolo di vicecampionessa d’Italia e lo scudetto Under 19. Da lì poi il suo percorso in A2: Montecchio Maggiore, Brescia e infine Costa Volpino, dove nelle ultime due stagioni ha trovato continuità come titolare e un trofeo, la Coppa Italia di A2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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