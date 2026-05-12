Volley serie A1 femminile San Giovanni prende la centrale Brandi

Da sport.quotidiano.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie A1 femminile di volley, la squadra di San Giovanni ha annunciato l’ingaggio della centrale Margherita Brandi. La giocatrice, nata nel 2002 e alta 183 centimetri, si unisce al roster e si prepara ad affrontare la massima serie. L’acquisto rafforza il reparto centrali della squadra, che mira a migliorare la propria competitività nel campionato.

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Cresce il reparto centrali della Consolini con un acquisto di qualità: Margherita Brandi (nella foto), classe 2002, 183 centimetri di altezza e pronta al grande salto in Serie A1. Cresciuta a Montevarchi, in Toscana, in una famiglia dove lo sport è di casa (il padre Giacomo è stato portiere professionista tra Fiorentina e Montevarchi), Margherita si è formata nelle giovanili dell’Imoco Volley Conegliano, dove sono arrivati la prima panchina in Serie A, il titolo di vicecampionessa d’Italia e lo scudetto Under 19. Da lì poi il suo percorso in A2: Montecchio Maggiore, Brescia e infine Costa Volpino, dove nelle ultime due stagioni ha trovato continuità come titolare e un trofeo, la Coppa Italia di A2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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