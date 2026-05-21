Volley femminile Italia-Serbia apre il torneo di Genova | altro esame per le azzurre

Il torneo di Genova nel volley femminile si apre con la partita tra Italia e Serbia, due squadre che si affrontano in un momento di crescita per entrambe. La Nazionale italiana, dopo aver ottenuto due vittorie contro la Francia nelle prime uscite stagionali, si prepara ad affrontare un avversario di livello superiore. La sfida rappresenta un nuovo passo nel percorso di preparazione delle azzurre, che cercano di migliorare la loro posizione e di testare le proprie capacità contro una delle nazionali più competitive del momento.

Dopo le convincenti vittorie ottenute contro la Francia nelle prime due uscite stagionali, la Nazionale italiana femminile torna in campo a Genova per affrontare un test decisamente più impegnativo e ricco di significati. Al Palasport del capoluogo ligure prende infatti il via l’edizione 2026 dell’ AIA AeQuilibrium Cup Women Elite, torneo internazionale che vedrà protagoniste, oltre alle azzurre, anche Serbia, Turchia e Polonia, quattro tra le nazionali più competitive del panorama mondiale. L’esordio dell’Italia di Julio Velasco è in programma venerdì 22 maggio alle ore 21 contro la Serbia, avversaria storica del volley azzurro e squadra che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei punti di riferimento assoluti della pallavolo internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italy vs. Serbia | VNL 2025 - Full Match | Week 3

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