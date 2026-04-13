Pronostico Serbia-Italia femminile | primo sorriso per le azzurre

Stasera si disputerà la sfida tra Serbia e Italia, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale femminile. La partita si svolgerà in un contesto di qualificazione ufficiale, e sarà trasmessa in diretta. La nazionale femminile italiana, allenata da Andrea Soncin, cerca di ottenere un risultato utile dopo aver raggiunto la finale dell’Europeo l’estate scorsa. Le formazioni sono state annunciate e il match si preannuncia aperto.

Serbia-Italia è una partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale femminile: dove vederla, formazioni e pronostico Dopo aver assaporato la finale dell’Europeo la scorsa estate, la nazionale femminile di Andrea Soncin si gioca l’accesso al prossimo Mondiale. E non sarà facile andarci direttamente, visto che passa solo la prima del girone e tutte le altre poi hanno gli spareggi. L’avvio, nelle prime due giornate, non è stato dei migliori: una sconfitta e un pareggio. Ma adesso in Serbia è arrivata l’occasione per prendersi il primo sorriso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro una nazionale molto indietro nel ranking, l’Italia vede da vicino la possibilità di prendersi la prima vittoria in questo raggruppamento.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Serbia-Italia femminile: primo sorriso per le azzurre LIVE Italia-Norvegia 1-0, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: primo punto per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. Leggi anche: LIVE Italia-Serbia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!