Volley donne Saltata la cessione A3 o B1 a rischio | Franzoso Boninsegna Casini e Marchesano salutano Caos Olimpia partono tutte le big

L’Olimpia Teodora si trova di fronte a una decisione importante riguardante il proprio futuro sportivo. Dopo aver ottenuto la promozione in A3, la squadra deve ancora ufficializzare se accetterà questa categoria o preferirà ripiegare in B1. Nel frattempo, alcuni giocatori chiave e membri dello staff hanno deciso di lasciare il club, mentre diverse big stanno lasciando l’Olimpia, creando un clima di incertezza. La scelta dovrà essere comunicata entro domani, segnando un passaggio cruciale per il futuro della società.

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Ultimi petali di margherita da sfogliare per l’Olimpia Teodora: entro domani dovrà essere ufficializzata la scelta del campionato a cui partecipare: la nuova A3, conquistata con il brillante campionato appena concluso, oppure il riposizionamento in B1. In nessun caso, per quest’anno, sarà possibile la commercializzazione dei titoli, che avrebbe fruttato alcune decine di migliaia di euro. E non è nemmeno esclusa, a questo punto, la rinuncia ad entrambi i campionati e una prosecuzione dell’attività con il solo settore giovanile. In caso di conferma di partecipazione alla A3 la società avrebbe poi un ulteriore mese di tempo per fornire le garanzie richieste dalla Fipav, a partire dalle liberatorie delle atlete, ostacolo non semplice alla luce dell’esposizione debitoria nei loro confronti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley donne Saltata la cessione, A3 o B1 a rischio: Franzoso, Boninsegna, Casini e Marchesano salutano. Caos Olimpia, partono tutte le big ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Volley serie B1 donne. Olimpia, volata finale. Espugnata ValdarnoL’Olimpia esce con una vittoria per 3-1 (25-15, 20-25, 19-25, 24-26) dal campo di Valdarno. Volley B1 donne: ore 20,30 al PalaLirone l’ex Frangipane fa festa con la A3. La Dm Sistemi aspetta il CampagnolaCala il sipario sul campionato di B1, con giochi già fatti sia in testa che in coda: retrocesse in B2 Anderlini, Scandicci, Reggio Emilia e Riccione.