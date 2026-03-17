Volley serie B1 donne Olimpia volata finale Espugnata Valdarno

Nella serie B1 femminile di volley, l’Olimpia ha conquistato una vittoria in trasferta contro il Valdarno con il punteggio di 3-1, dopo quattro set giocati. La partita si è conclusa con i parziali di 25-15, 20-25, 19-25 e 24-26. Il match è stato caratterizzato da una cornice di tensione, anche a causa di un’ostile accoglienza da parte del pubblico di casa, legata a presunti torti arbitrali nella gara di andata.

L’Olimpia esce con una vittoria per 3-1 (25-15, 20-25, 19-25, 24-26) dal campo di Valdarno. Avversario ostico non solo per i valori della squadra di casa, ma anche per un’accoglienza inospitale a seguito di presunti torti arbitrali subiti nel corso della partita di andata. La squadra ravennate ha approcciato male il match, cedendo in modo netto il primo set, che sembrava preludio ad un pomeriggio difficile. Ma, nel momento più duro, è uscito il carattere di un gruppo che, in questa stagione tribolata, ha trovato ulteriore spinta per compattarsi contro ogni ostacolo. Ne uscivano due set ben condotti dalle giallorosse, con ricezione solida che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B1 donne. Olimpia, volata finale. Espugnata Valdarno Articoli correlati Volley B1 donne. Olimpia Teodora dominante. Con Cesena derby senza storiaOLIMPIA TEODORA 3 ANGELINI CESENA 0 (25-20, 25-16, 25-21) OLIMPIA: Poggi 4, Marchesano 8, Monaco 8, Boninsegna 10, Fabbri 12, Casini 14, Franzoso... Volley serie B1 femminile. Olimpia, primo capitombolo. Il tiebreak sorride a OstianoFantini Ostiano 3Olimpia Teodora 2 OSTIANO: Casarotti 3, Tosi 3, Comotti 24, Vidi 28, D’Este 12, Tresoldi 18 Zampedri (L); Masciullo. Tutti gli aggiornamenti su Espugnata Valdarno Volley serie B1 femminile. Olimpia Teodora, primo match ball. Ma va sul Valdarno con poche rotazioniMarchesano non ancora al meglio, all’andata la partita fu particolarmente combattuta con un finale rovente. msn.com Volley serie B1 femminileAppuntamento molto importante per l’Olimpia Teodora che, quest’oggi al PalaCosta, alle ore 17, sfida la Pediatrica Bindi di Figline Valdarno, località alle porte di Firenze. Le squadre occupano le ... ilrestodelcarlino.it