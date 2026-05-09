Alle 20,30 al PalaLirone si gioca la partita tra la squadra locale e l’ex giocatrice Frangipane, ora in forza alla A3. La Dm Sistemi si prepara invece ad affrontare il Campagnola in un incontro previsto per la prossima giornata. Nel frattempo, si è concluso il campionato di B1 donne con le retrocessioni di quattro squadre in B2, mentre le prime posizioni risultano già decise.

Cala il sipario sul campionato di B1, con giochi già fatti sia in testa che in coda: retrocesse in B2 Anderlini, Scandicci, Reggio Emilia e Riccione. Promosse in A3 Ravenna, Ripalta e Campagnola: quest’ultima, guidata dalla ex Vtb Alma Frangipane, festeggerà all’ultima giornata proprio al PalaLirone di Castel Maggiore, dove la Dm Sistemi Group chiude l’annatA ospitando la terza della classe alle 20,30, certa del sesto posto e reduce da tre ko consecutivi con Ripalta, Ravenna e Scandicci. La flessione arriva in un finale al quale Bologna è arrivata fuori dai giochi promozione da tempo e in attesa che la società definisca i piani in chiave futura, anche se, a parte il ko con la retrocessa Scandicci, la Vtb accusò ko negli scontri al vertice anche a fine girone di andata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley B1 donne: ore 20,30 al PalaLirone l’ex Frangipane fa festa con la A3. La Dm Sistemi aspetta il Campagnola

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