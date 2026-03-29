volley b1 femminile pediatrica bindi gara della svolta arriva castel maggiore per volare

Nella ventunesima giornata del campionato di Serie B1 femminile, la Pediatrica Bindi Passione Valdarno Volley affronterà in casa Castel Maggiore alle ore 18. La partita rappresenta un momento importante per le padrone di casa, che cercano una svolta nel torneo. La squadra ospite arriva con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

La ventunesima giornata del campionato di Serie B1 femminile, vedrà la Pediatrica Bindi Passione Valdarno Volley giocare tra le mura amiche (alle ore 18) contro le bolognesi di Castel Maggiore. Gara importante, anche se lo saranno ovviamente tutte da qui alla fine della stagione per le valdarnesi che puntano al salto di categoria. Le avversarie sono di buon livello, ma molto difficilmente riusciranno ad entrare nel ristretto lotto di sestetti che possono realmente ambire all’inedita Serie A3. Le figlinesi, dopo la bella prova di Campagnola Emilia, sono chiamate a fare bottino pieno, puntando anche sul caloroso e consueto supporto del pubblico amico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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