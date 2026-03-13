Bimbo col cuore bruciato donazioni organi in aumento dopo la storia di Domenico | la gioia della madre

Dopo il caso del bambino con il cuore bruciato, le donazioni di organi sono cresciute. La storia ha suscitato molta attenzione e tra i familiari si registra un incremento nelle decisioni di donare. Le autorità sanitarie confermano che non c’è stato alcun calo nelle donazioni, mentre la madre del bambino ha espresso la sua gioia per questa risposta.

Non c’è stato, al momento, il temuto effetto negativo sulle donazioni di organi a seguito della vicenda del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato morto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli. Anzi, stando ai dati più recenti del Centro Nazionale Trapianti, le donazioni di organi in Italia risultano in aumento nei primi mesi del 2026. “È una notizia che mi riempie di gioia”, commenta la madre del bimbo, Patrizia Mercolino. “È importante – dice – continuare ad avere fiducia nella buona sanità, nell’impegno quotidiano dei medici”. Bimbo col cuore bruciato, donazioni organi in aumento Nei primi due mesi dell’anno le donazioni di organi sono aumentate in Italia rispetto allo stesso periodo del 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bimbo col cuore bruciato, donazioni organi in aumento dopo la storia di Domenico: la gioia della madre Articoli correlati Leggi anche: La madre di Domenico: “L’aumento delle donazioni degli organi mi riempie di gioia” Leggi anche: Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre dopo il no al trapianto: «Rassegnata all’idea che Domenico non ce la farà» Aggiornamenti e notizie su Bimbo col cuore bruciato donazioni... Temi più discussi: Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato; Bimbo col cuore bruciato. Il doloroso ricordo dei genitori: Ci diamo la colpa. Ci hanno preso in giro; Autopsia sul bimbo col cuore bruciato esclude lesioni da espianto, smentita ipotesi dell'errore già a Bolzano; Bimbo morto dopo trapianto cuore a Napoli, il legale: I funerali mercoledì a Nola. Bimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it Bimbo col cuore bruciato, sfogo dei genitori a Storie Italiane: Non andiamo in tv per soldi o per divertirciOspite a Storie Italiane, la madre del bambino col cuore bruciato, Patrizia Mercolino, ha spiegato che dobbiamo tenere i riflettori accesi ... virgilio.it Esplosione nel camper a #Bados nel 2023: morto un bimbo di 11 anni. Il padre rinviato a giudizio per omicidio colposo. Processo al via il 18 giugno - facebook.com facebook Bimbo morto nel camper bruciato a Golfo Aranci, rinviato a giudizio il padre x.com