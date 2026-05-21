Voleva assoldare un sicario sul dark web per uccidere l'ex l'influencer Gabbie Gonzalez arrestata in California
Un influencer con oltre mezzo milione di follower su Instagram è stato arrestato in California con l’accusa di aver pianificato di assumere un sicario tramite il dark web per eliminare l’ex partner. L’arresto è stato effettuato dalle autorità locali che hanno scoperto i dettagli del suo progetto criminale. La vicenda riguarda un tentativo di commissionare un omicidio, secondo quanto emerso dalle indagini. La persona coinvolta è nota nel mondo dei social media e aveva un seguito importante sui social network.
Gabriela 'Gabbie' Gonzalez, influencer da mezzo milione di follower su Instagram, è stata arrestata in California. È accusata di aver cercato un killer sul dark web per uccidere l’ex compagno e padre di sua figlia. Coinvolti nel complotto anche il padre e il fidanzato dell'epoca. Rischiano una pena da 25 anni all'ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Lato Oscuro del Dark Web - Deep Signals Ep.1
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