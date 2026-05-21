Ex ballerina trovata morta nel Milanese chiesti 12 anni per il compagno | L'ha picchiata ma non voleva uccidere
Una donna è stata trovata morta nel Milanese e il pubblico ministero ha richiesto una condanna di 12 anni di reclusione per il suo compagno. La pm ha chiesto di modificare l’accusa da omicidio volontario a preterintenzionale, affermando che l’uomo aveva picchiato la vittima senza l’intenzione di ucciderla. La vicenda riguarda un’es ballerina deceduta in circostanze ancora da chiarire. La decisione sulla contestazione sarà presa dal giudice in sede di dibattimento.
La pm Francesca Crupi ha chiesto di riqualificare l'accusa per Konrad Marek Daniec da omicidio volontario a preterintenzionale e di condannarlo a 12 anni di carcere. Per la Procura, il 43enne avrebbe picchiato l'ex ballerina Hanna Herasimchyk in casa a Pozzuolo Martesana (Milano) a giugno 2024, poi morta per miocardite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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