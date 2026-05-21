Vola dal terzo piano a 17 anni spunta l' ipotesi alternativa al gesto estremo Il fratello | E' stato ammazzato
Il 17enne di Maddaloni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano della propria abitazione lo scorso 9 aprile. Mentre si indaga sulle cause dell’incidente, la famiglia sostiene che non si sia trattato di un gesto volontario, ma di un omicidio. Il fratello del ragazzo ha affermato che Matteo è stato ucciso, alimentando così il dubbio su eventuali responsabilità esterne o altri fattori coinvolti nel decesso. La vicenda rimane al centro di un’indagine in corso.
Potrebbe non esser stato un gesto estremo, la morte di Matteo Carfora, 17enne di Maddaloni, volato dal 3°piano della sua abitazione di Via Gramsci il 9 aprile 2025. Questa è la tesi dell’avvocato Sergio Pisani, difensore dei familiari di Matteo (il fratello Domenico) che ha fatto opposizione alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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