Vola dal terzo piano a 17 anni spunta l' ipotesi alternativa al gesto estremo Il fratello | E' stato ammazzato

Il 17enne di Maddaloni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano della propria abitazione lo scorso 9 aprile. Mentre si indaga sulle cause dell’incidente, la famiglia sostiene che non si sia trattato di un gesto volontario, ma di un omicidio. Il fratello del ragazzo ha affermato che Matteo è stato ucciso, alimentando così il dubbio su eventuali responsabilità esterne o altri fattori coinvolti nel decesso. La vicenda rimane al centro di un’indagine in corso.

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