Donna precipita dal terzo piano della sua abitazione a Selargius e muore | non si esclude ipotesi omicidio

Una donna di 66 anni è caduta dal terzo piano della sua abitazione a Selargius, un comune nella città metropolitana di Cagliari. La donna si trovava all’interno della sua casa da alcuni mesi prima dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella di un possibile omicidio, e stanno conducendo le indagini sul caso. La salma è stata recuperata dai soccorritori e trasportata in ospedale.

Una donna di 66 anni è precipitata dal terzo piano dell'abitazione nella quale viveva da qualche tempo a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. La 66enne è deceduta sul colpo. A lanciare l'allarme, il proprietario dell'immobile dove viveva la vittima. Non si esclude l'ipotesi omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it Cagliari, precipita dal terzo piano e muore: non si esclude omicidioUna donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. Badante trovata morta a Selargius dall'anziano che seguiva, è caduta dal terrazzo: non si esclude l'omicidioUna donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. Temi più discussi: Selargius, donna precipita dal terzo piano di una palazzina: indagini in corso, aperta l’ipotesi omicidio; Selargius, donna precipita dal terzo piano e muore; Giallo a Selargius: donna precipita dal terzo piano e muore; Donna precipita dal terzo piano a Selargius e muore: indagini in corso. Donna precipita dal terzo piano della sua abitazione a Selargius e muore: non si esclude ipotesi omicidioUna donna di 66 anni è precipitata dal terzo piano dell'abitazione nella quale viveva da qualche tempo a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari ... fanpage.it Precipita dal terzo piano nel Cagliaritano, trovata morta nel cortile di casa. Aveva 66 anniA fare scattare l'allarme è stato un anziano di 88 anni proprietario dell'immobile. La donna, di origini romene, era ospite da qualche tempo nell'abitazione dell'uomo. Sul posto sono subito intervenut ... rainews.it Una donna di 66 anni è stata trovata morta durante la notte a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. La donna sarebbe precipitata dalla terrazza di una abitazione. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio #ANSA - facebook.com facebook Lizzano, precipita dal parapendio: gravissima una donna di 46 anni x.com