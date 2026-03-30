corte di appello federale ecco la decisione sul trapani

La Corte di Appello Federale a Sezioni Unite ha respinto il ricorso del Trapani, squadra del Girone C di Serie C. La decisione riguarda una sanzione economica di 1. La sentenza conferma quanto stabilito in precedenza, senza ulteriori variazioni o dettagli aggiuntivi. La squadra non ha ottenuto modifiche alla penalità originariamente inflitta.

Tempo di lettura: 1 minuto La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Girone C di Serie C), confermando l’ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 9 marzo dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. La Corte ha respinto anche il reclamo della Procura Federale per l’incongruità delle sanzioni irrogate dal TFN al Trapani e ai suoi dirigenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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