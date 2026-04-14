Figlia d’a tempesta | a Palmi voci e suoni contro la discriminazione di genere

Battute finali per la prima parte del progetto "Gener-Azione #Pari – Canzoni, Diritti e Costituzione", un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai giovani che culminerànell’evento conclusivo dal titolo “Figlia d’a tempesta: voci e suoni contro la discriminazione di genere”, elaborata e svolta.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Case a giovani allontanati dalle famiglie per l’orientamento sessuale o l’identità di genere: a Milano l’housing sociale contro la discriminazioneMilano – Il Comune metterà a disposizione 12 appartamenti di sua proprietà situati nell'hinterland milanese per un progetto sperimentale di housing...

Federica Torzullo, contestato il femminicidio. "Odio e discriminazione di genere"Femminicidio: è la contestazione mossa dalla procura di Civitavecchia per Claudio Carlomagno, accusato di avere ucciso la moglie Federica Torzullo e...

Buongiorno vi chiedo un aiuto. Dovrei arredare questa camera per mia figlia, non è molto felice di cambiare casa, e le ho promesso che avrebbe avuto una bella cameretta. Volevo realizzare un divanetto sotto la finestra per poi inserire scrivania. Qualcuno mi - facebook.com facebook

Siniscola, lasciano la figlia di sei mesi in auto sotto il sole e vanno a fare la spesa x.com