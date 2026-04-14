Figlia d’a tempesta | a Palmi voci e suoni contro la discriminazione di genere

Da reggiotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Battute finali per la prima parte del progetto "Gener-Azione #Pari – Canzoni, Diritti e Costituzione", un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai giovani che culminerànell’evento conclusivo dal titolo “Figlia d’a tempesta: voci e suoni contro la discriminazione di genere”, elaborata e svolta.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Case a giovani allontanati dalle famiglie per l’orientamento sessuale o l’identità di genere: a Milano l’housing sociale contro la discriminazioneMilano – Il Comune metterà a disposizione 12 appartamenti di sua proprietà situati nell'hinterland milanese per un progetto sperimentale di housing...

Federica Torzullo, contestato il femminicidio. "Odio e discriminazione di genere"Femminicidio: è la contestazione mossa dalla procura di Civitavecchia per Claudio Carlomagno, accusato di avere ucciso la moglie Federica Torzullo e...

Cerca tra news e video legati all’argomento.