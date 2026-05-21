Viterbo protesta per la nuova pista ciclabile | 300 firme contro i cordoli

A Viterbo, una petizione con 300 firme è stata presentata contro i cordoli della nuova pista ciclabile di via della Pila. I residenti manifestano preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli anziani e delle persone con disabilità, chiedendo modifiche al progetto. La protesta ha attirato l'attenzione sulla possibile ripercussione sulla viabilità locale, ma non sono ancora stati annunciati interventi ufficiali. La questione riguarda direttamente chi vive e frequenta la zona quotidianamente.

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