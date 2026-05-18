Viterbo via Sabotino | polemiche per i nuovi cordoli della ciclabile

A Viterbo, in via Sabotino, sono scoppiate polemiche riguardo ai nuovi cordoli installati sulla pista ciclabile. La questione riguarda l’effetto che questa barriera avrà sulla sicurezza dei pedoni, in particolare degli studenti che frequentano le scuole nelle vicinanze. La differenza tra questa soluzione e quella adottata in altre zone, come porta Romana, riguarda le caratteristiche di progettazione e l’impatto sulla viabilità. La discussione si concentra sulla scelta di questa barriera e sulla sua funzionalità.

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