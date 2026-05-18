Viterbo via Sabotino | polemiche per i nuovi cordoli della ciclabile
A Viterbo, in via Sabotino, sono scoppiate polemiche riguardo ai nuovi cordoli installati sulla pista ciclabile. La questione riguarda l’effetto che questa barriera avrà sulla sicurezza dei pedoni, in particolare degli studenti che frequentano le scuole nelle vicinanze. La differenza tra questa soluzione e quella adottata in altre zone, come porta Romana, riguarda le caratteristiche di progettazione e l’impatto sulla viabilità. La discussione si concentra sulla scelta di questa barriera e sulla sua funzionalità.
? Punti chiave Come influirà la nuova barriera sulla sicurezza dei pedoni scolastici?. Perché la soluzione di via Sabotino differisce da quella di Porta Romana?. Chi ha deciso di installare i cordoli senza consultare i residenti?. Quali rischi comporta la riduzione dello spazio sul marciapiede per i cittadini?.? In Breve Critica di Giuseppe Matteacci per l'occupazione di spazio sul marciapiede in via Sabotino.. Confronto con il modello della zona Questura e stazione di Porta Romana.. Rischio riduzione spazio pedonale per residenti e studenti delle scuole locali.. Necessità di integrare progettazione tecnica e morfologia delle strade di quartiere. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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