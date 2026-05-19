Nuova viabilità a Viterbo | 100 firme contro i cordoli gialli

A Viterbo un gruppo di cittadini ha raccolto 100 firme per contestare i cordoli gialli installati in alcune strade della città. La questione riguarda soprattutto la loro efficacia e le difficoltà che creano ai veicoli più grandi, come i camion, che trovano ostacoli nel passare. Alcuni residenti hanno anche segnalato che i cordoli obbligano i pedoni a camminare tra le auto, creando situazioni di disagio e potenziali rischi. La questione sta attirando l’attenzione tra chi vive e frequenta le vie interessate.

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? Punti chiave Come può un cordolo giallo bloccare il passaggio di un camion?. Perché i pedoni devono camminare in mezzo alle auto?. Quali rischi corrono gli anziani del quartiere senza marciapiedi?. Come influisce la nuova viabilità sulla sopravvivenza delle botteghe locali?.? In Breve Centinaio di firme raccolte in un giorno tra via della Pila e via Sabotino.. Restringimento carreggiata via della Pila impedisce il passaggio tra auto e camion.. Assenza marciapiedi in via Sabotino costringe pedoni e anziani sulla strada.. Mancanza parcheggi colpisce botteghe di vicinato e residenti del quartiere.. Un centinaio di firme sono state raccolte in un solo giorno tra via della Pila, via Monte Bianco e via Carlo Cattaneo per contestare la nuova viabilità decisa dalla sindaca Chiara Frontini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova viabilità a Viterbo: 100 firme contro i cordoli gialli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viterbo, via Sabotino: polemiche per i nuovi cordoli della ciclabile? Punti chiave Come influirà la nuova barriera sulla sicurezza dei pedoni scolastici? Perché la soluzione di via Sabotino differisce da quella di... Leggi anche: Pedaggio Milano-Meda, quasi 20mila firme contro la stangata da 100 euro al mese per i pendolari Tuscia in Fiore, attenzione alla viabilitàNewTuscia – VITERBO -Sabato 16 e domenica 17 maggio la quinta edizione dell’iniziativa Tuscia in Fiore nel centro storico cittadino. Per consentire l’evento, verranno adottate alcune misure al traff ... newtuscia.it Viterbo – Il cordolo della ciclabile si mangia anche un passaggio pedonale e intanto il traffico è sempre peggioI cittadini continuano a lamentare problematiche circa l'installazione del cordolo di protezione della ciclabile all'incrocio tra Via Sabotino, Via Tedeschi e V ... etrurianews.it