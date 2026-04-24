Giovani e sport gli studenti forlivesi campioni di inclusione | tutti i premiati dai Lions

Un incontro dedicato a “Giovani, sport e inclusione sociale” si è svolto presso il Teatro dell'ex Cinema Mazzini a Forlì, organizzato dal Lions Club Valle del Bidente e dal Distretto 108A in collaborazione con Special Olympics Italia e con il patrocinio del Comune. Durante l’evento, sono stati premiati alcuni studenti forlivesi considerati campioni di inclusione, in un'occasione che ha visto la partecipazione di diversi ospiti e rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente e il Distretto 108A hanno organizzato il convegno distrettuale Lions su “Giovani, sport e inclusione sociale”, in collaborazione con Special Olympics Italia, presso il Teatro dell'ex Cinema Mazzini, con il patrocinio del Comune di Forlì. Il Convegno è stato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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