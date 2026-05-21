Vitali S.p.A. Società Benefit, che è stata inserita nella classifica “Leader della Sostenibilità 2026” dedicata alle aziende italiane considerate più sostenibili e trasparenti nella rendicontazione ESG. La selezione è stata elaborata analizzando oltre 5.000 aziende italiane, premiando le realtà capaci di coniugare crescita, innovazione e creazione di valore condiviso e di contribuire allo sviluppo di un'economia sempre più responsabile, inclusiva e sostenibile. Il prestigioso riconoscimento conferma il consolidamento di un percorso industriale che negli ultimi anni ha posto la sostenibilità al centro della strategia aziendale. Vitali ha rafforzato in modo strutturale il proprio approccio ESG, integrando la rendicontazione non finanziaria nei processi decisionali e adottando strumenti di misurazione sempre più evoluti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vitali Spa Società Benefit tra i “Leader della Sostenibilità 2026”

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