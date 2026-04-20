La Lombardia si conferma come una delle regioni italiane più dinamiche dal punto di vista economico, con una crescita significativa nel settore delle società benefit. Nei primi mesi dell’anno, le imprese della regione hanno generato un valore complessivo di circa 31 miliardi di euro, segnando un progresso record rispetto agli anni precedenti. Questo risultato rafforza la posizione della regione come centro nevralgico dell’innovazione aziendale in Italia.

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - La Lombardia si conferma motore economico del Paese e laboratorio avanzato di innovazione imprenditoriale. Non solo prima regione italiana per Pil e tessuto produttivo, ma anche leader nel numero di società benefit: un primato che rafforza il suo ruolo di riferimento nazionale ed europeo per un modello economico capace di coniugare profitto e impatto sociale. Secondo il primo rapporto dedicato alle società benefit lombarde, promosso dalla Regione e realizzato da InVento innovation lab, sul territorio si contano oggi 1.721 imprese di questo tipo, concentrate in larga parte nell'area milanese. Un dato che evidenzia una crescita straordinaria: nel 2019 erano appena 165, segnando un incremento del +1.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Lombardia leader anche per società benefit: crescita record e 31 mld di valore prodotto

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