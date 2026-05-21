’Vista Lenta’ le foto scattate dai giovani in mostra permanente

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesenatico si è appena conclusa la prima edizione di ’Vista Lenta - La fotografia come strumento di Osservazione’, un corso gratuito di fotografia analogica organizzato dall’associazione Progetto Porto con il supporto del Comune e dell’Unione Rubicone e Mare. Durante il percorso, i giovani partecipanti hanno scattato foto che ora sono esposte in una mostra permanente, permettendo di vedere attraverso i loro obiettivi le immagini catturate nel corso delle lezioni.

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A Cesenatico, si è conclusa la prima edizione di ’Vista Lenta - La fotografia come strumento di Osservazione’, il corso gratuito di fotografia analogica promosso dall’associazione Progetto Porto con i contributi del Comune e dell’Unione Rubicone e Mare. All’incontro di chiusura hanno partecipato la vicesindaca Lorena Fantozzi, i membri dell’associazione, i docenti Riccardo di Giovanni e Gaia Giraudo che hanno guidato i ragazzi, i giovani partecipanti e le loro famiglie. Il progetto ha preso forma nel corso di sei incontri, coinvolgendo ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni, con una prima uscita osservativa senza macchina fotografica, una lezione per conoscere le macchine fotografiche analogiche loro regalate insieme a un rullino e al necessario materiale di cancelleria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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