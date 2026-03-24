Il progetto ha preso forma nel corso di sei incontri svoltisi tra agosto e settembre 2025, strutturati con una progressione pedagogica attenta Si è concluso con un momento di festa e condivisione il percorso di ‘Vista Lenta – La fotografia come strumento di osservazione’, il corso gratuito di fotografia analogica promosso dall'associazione Progetto Porto aps di Cesenatico, con il co-finanziamento del Comune di Cesenatico e dell'Unione Rubicone e Mare. L'evento di chiusura ha riunito la vicesindaca Lorena Fantozzi, i membri dell'associazione, i docenti Riccardo di Giovanni e Gaia Giraudo che hanno guidato i ragazzi durante le lezioni estive, i giovani protagonisti del corso e le loro famiglie, per celebrare insieme un'esperienza formativa ed umana che costituisce un unicum nel panorama cesenaticense. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - 'Vista lenta', il corso diventa mostra permanente: dieci opere fotografiche esposte all'Informagiovani

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