Nuvola arcobaleno ecco cosa è successo nel cielo di Mondello | le foto scattate dai bagnanti
Nel cielo di Mondello si è formata una nuvola arcobaleno, visibile ai bagnanti e ripresa in diverse fotografie inviate dai lettori. Il fenomeno è stato osservato anche nella zona di Aspra, dove alcuni testimoni hanno scattato immagini che mostrano la nuvola con i suoi colori vividi. Le foto sono state condivise sui social e raccontano un episodio di particolare interesse per chi si trovava in quella zona.
Nuvola arcobaleno in cielo a Mondello. Ecco alcune foto inviate dai lettori che raccontano il fenomeno avvistato nella borgata marinara ma anche ad Aspra. Si tratta, molto probabilmente di una nube iridescente. Si tratta una nube alta e fredda composta da piccolissimi cristalli di ghiaccio che.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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