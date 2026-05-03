Nuvola arcobaleno ecco cosa è successo nel cielo di Mondello | le foto scattate dai bagnanti

Nel cielo di Mondello si è formata una nuvola arcobaleno, visibile ai bagnanti e ripresa in diverse fotografie inviate dai lettori. Il fenomeno è stato osservato anche nella zona di Aspra, dove alcuni testimoni hanno scattato immagini che mostrano la nuvola con i suoi colori vividi. Le foto sono state condivise sui social e raccontano un episodio di particolare interesse per chi si trovava in quella zona.