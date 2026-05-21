Visite straordinarie al Colle del Duomo | aperte in esclusiva anche le scuderie papali
Archeoares ha annunciato due giornate di visite straordinarie al sito archeologico di Colle del Duomo a Viterbo, con accesso anche alle scuderie papali. Le visite si svolgeranno in modo esclusivo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare il complesso monumentale e le aree normalmente non aperte al pubblico. L’iniziativa si inserisce nel programma di aperture temporanee dell’area, con l’obiettivo di far conoscere meglio il patrimonio storico e architettonico della zona.
Archeoares organizza due giornate di visite straordinarie alla scoperta del polo monumentale di Colle del Duomo a Viterbo. Domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno, a partire dalle ore 15, i partecipanti sono accompagnati dal personale in un tour che prende il via da piazza San Lorenzo. Il percorso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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