Villa Pamphilj visite straordinarie al Casino del Bel Respiro | ecco le prossime date

Villa Pamphilj offre visite straordinarie al Casino del Bel Respiro, con le prossime date già programmate. Questo spazio, molto frequentato da romani e turisti, è tra i luoghi più fotografati della città e attira ogni giorno numerosi visitatori. Le visite permettono di scoprire dettagli e ambienti di questo storico edificio immerso nel verde. Le date sono state comunicate ufficialmente dagli organizzatori.

È uno dei luoghi più amati e fotografati della Capitale, meta quotidiana di romani e turisti che restano ogni volta incantati dalla sua bellezza senza tempo. Villa Pamphilj continua a essere un punto di riferimento per chi cerca natura, arte e storia nel cuore di Roma. Tra viali alberati, giardini seicenteschi e panorami mozzafiato, custodisce un autentico gioiello architettonico: il Casino del Bel Respiro, conosciuto anche come Casino del Bel Respiro. Un capolavoro voluto da Innocenzo X. Il Casino, detto anche “dell’Algardi”, fu realizzato per volere di Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che ne commissionò la costruzione a partire dal 1644 come residenza di rappresentanza immersa nel verde della villa lungo via Aurelia Antica, nelle vicinanze delle arcate dell’acquedotto. 🔗 Leggi su Funweek.it

