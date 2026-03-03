Villa Pamphilj visite straordinarie al Casino del Bel Respiro | ecco le date del 2026

A Villa Pamphilj, il Casino del Bel Respiro aprirà le sue porte per visite straordinarie nel 2026. Le date sono state annunciate e prevedono aperture durante l’anno, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di esplorare gli interni di questo storico edificio. La villa è uno dei punti più frequentati di Roma, conosciuta per il suo patrimonio architettonico e il paesaggio circostante.

È uno dei luoghi più amati e fotografati della Capitale, meta quotidiana di romani e turisti che restano ogni volta incantati dalla sua bellezza senza tempo. Villa Pamphilj continua a essere un punto di riferimento per chi cerca natura, arte e storia nel cuore di Roma. Tra viali alberati, giardini seicenteschi e panorami mozzafiato, custodisce un autentico gioiello architettonico: il Casino del Bel Respiro, conosciuto anche come Casino del Bel Respiro. Un capolavoro voluto da Innocenzo X. Il Casino, detto anche "dell'Algardi", fu realizzato per volere di Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che ne commissionò la costruzione a partire dal 1644 come residenza di rappresentanza immersa nel verde della villa lungo via Aurelia Antica, nelle vicinanze delle arcate dell'acquedotto.