Visite prorogate al Castello Utveggio porte aperte fino ad agosto | Da dicembre a oggi 17 mila visitatori

Le visite al Castello Utveggio sono state prolungate fino ad agosto, consentendo l'accesso anche durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Dal mese di dicembre scorso, sono stati registrati circa 17 mila visitatori che hanno preso parte alle visite guidate. La decisione di mantenere aperto il castello fino all’estate deriva dal dipartimento del Cerimoniale e dei siti presidenziali della Regione, che ha stabilito di continuare a permettere l’ingresso al pubblico nell’edificio situato sul Monte Pellegrino di Palermo.

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