Visite prorogate al Castello Utveggio porte aperte fino ad agosto | Da dicembre a oggi 17 mila visitatori
Le visite al Castello Utveggio sono state prolungate fino ad agosto, consentendo l'accesso anche durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Dal mese di dicembre scorso, sono stati registrati circa 17 mila visitatori che hanno preso parte alle visite guidate. La decisione di mantenere aperto il castello fino all’estate deriva dal dipartimento del Cerimoniale e dei siti presidenziali della Regione, che ha stabilito di continuare a permettere l’ingresso al pubblico nell’edificio situato sul Monte Pellegrino di Palermo.
Porte aperte al Castello Utveggio anche nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il dipartimento del Cerimoniale e dei siti presidenziali della Regione ha prorogato, infatti, per altri tre mesi la possibilità di visitare lo storico edificio sul Monte Pellegrino di Palermo, uno dei simboli della città. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Intelligenza artificiale a scuola, bando da 100 milioni: candidature aperte fino al 17 aprileIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso da 100 milioni di euro per l’avvio di un piano nazionale di formazione sull’uso...
Porte aperte al Palazzo dell’Aeronautica: visitatori alla scoperta dei tesori nascosti dell'edificio sul lungomareGrande afflusso di pubblico per l'iniziativa programmata nel weekend del 28 e 29 marzo: "Entusiasmo segno di un legame forte con il territorio"...
Visite estive al Castello Utveggio, riaprono le prenotazioni per giungo, luglio e agostoPorte aperte al Castello Utveggio anche nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il dipartimento del Cerimoniale e dei siti presidenziali della Regione Siciliana ha prorogato, infatti, per altri tre mesi ... blogsicilia.it
Getty Images Ora si può visitare il Castello UtveggioDalla cima del Monte Pellegrino, a 346 metri sul livello del mare, il Castello Utveggio osserva Palermo come un antico guardiano. La Conca d’Oro si stende ai suoi piedi, il Golfo disegna la linea dell ... siviaggia.it