Visit Camposampierese 2026 | quattro itinerari naturalistici per scoprire il territorio a passo lento

Da padovaoggi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Camminare lungo gli argini, attraversare ambienti umidi ricchi di biodiversità, raggiungere antiche chiesette immerse nella campagna seguendo percorsi ciclopedonali e vie di pellegrinaggio. È questo lo spirito delle quattro passeggiate naturalistiche inserite nel calendario di “Visit. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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