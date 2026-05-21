Visit Camposampierese 2026 | quattro itinerari naturalistici per scoprire il territorio a passo lento
Camminare lungo gli argini, attraversare ambienti umidi ricchi di biodiversità, raggiungere antiche chiesette immerse nella campagna seguendo percorsi ciclopedonali e vie di pellegrinaggio. È questo lo spirito delle quattro passeggiate naturalistiche inserite nel calendario di “Visit. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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