Torna Visit Camposampierese ecco gli eventi del weekend
Questo fine settimana riprende “Visit Camposampierese”, un’iniziativa che promuove il patrimonio dei Comuni della zona attraverso una serie di eventi e visite guidate. Il progetto coinvolge vari enti locali e organizza aperture di monumenti, spazi culturali e aree naturali, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le diverse attrazioni della regione. Il calendario comprende diverse attività distribuite nei giorni del weekend.
Torna “Visit Camposampierese”, il progetto che mette in rete il patrimonio storico, artistico e naturalistico della Federazione dei Comuni del Camposampierese attraverso un calendario coordinato di aperture, accoglienza e visite guidate. Dopo il successo delle prime tre edizioni, l’iniziativa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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