Torna Visit Camposampierese ecco gli eventi del weekend

Questo fine settimana riprende “Visit Camposampierese”, un’iniziativa che promuove il patrimonio dei Comuni della zona attraverso una serie di eventi e visite guidate. Il progetto coinvolge vari enti locali e organizza aperture di monumenti, spazi culturali e aree naturali, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le diverse attrazioni della regione. Il calendario comprende diverse attività distribuite nei giorni del weekend.

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