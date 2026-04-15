Il Castello Alfonsino e i suoi itinerari naturalistici | nuovo piano di visite guidate al via

È stato annunciato l’avvio di un nuovo programma di visite guidate al Castello Alfonsino, noto anche come Forte a Mare di Brindisi. L’iniziativa mira a offrire ai visitatori l’opportunità di conoscere meglio questo importante complesso monumentale attraverso percorsi che combinano aspetti storici e naturalistici. Le visite sono state organizzate per valorizzare il patrimonio locale e permettere un’esplorazione dettagliata del sito.

BRINDISI - Prende il via il nuovo piano di visite guidate al Castello Alfonsino - Forte a Mare di Brindisi, un’iniziativa volta a valorizzare uno dei più importanti complessi monumentali del territorio brindisino, coniugando la scoperta storico-artistica con l’esplorazione del patrimonio.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Armonie al Castello: visite guidate musicali al Carlo V di LecceLECCE - Ripartono le visite guidate speciali ad aprile e maggio al Castello Carlo V di Lecce con tre venerdì in cui si potranno scoprire sale e... Al Castello Carlo V visite guidate e laboratori per bambini tra storia e archeologiaLECCE - Sabato 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 dal ministero della Cultura per promuovere la cultura del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Castello Alfonsino ospiterà la Festa della Polizia; Polizia di Stato, celebrato a Brindisi il 174° anniversario della fondazione; Brindisi: Polizia di Stato. Celebrato il 174° Anniversario dalla sua fondazione; Brindisi protagonista su Rai1, viaggio tra mare, cultura e futuro con Linea Verde Italia. Castello Alfonsino – Forte a Mare: al via il nuovo piano di visite guidate tra storia e naturaI percorsi sono rivolti a un pubblico ampio: cittadini, turisti, scuole e appassionati di natura. Le visite al castello consentono di approfondire la storia del complesso, le sue caratteristiche ... giornaledipuglia.com Riapre il castello Alfonsino a Brindisi: ora si possono visitare anche il piano terra ed il torrione. Orari dei tourIl castello Alfonsino di Brindisi riapre le porte al pubblico con spazi inediti da visitare, per la prima volta è possibile percorrere il piano terra del maniero compreso l’affascinante torrione da ... quotidianodipuglia.it Il Castello Alfonsino - Forte a Mare ha ospitato, nella giornata di ieri, la celebrazione del 174^ Anniversario della fondazione della #PoliziadiStato, in un contesto di grande valore storico e simbolico. L’iniziativa si è svolta su concessione del Soprintendente, ar facebook Al Medimex a Taranto mostra sui Ramones e mapping sul Castello Aragonese. Foto di Bayley al museo archeologico MArTA e show visivo sul punk #ANSA x.com