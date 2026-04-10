Atalanta Juve cambio di programma per la squadra di Spalletti | ritiro al J Hotel e poi la partenza per Bergamo I dettagli
La squadra di Spalletti ha deciso di modificare il solito programma prima della partita contro la Juventus. Invece di allenarsi come di consueto, ha soggiornato al J Hotel prima di partire alla volta di Bergamo. Questa variazione nei piani è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando sorpresa tra gli addetti ai lavori. La squadra si sta preparando così per la sfida in programma nella giornata successiva.
di Luca Fioretti Atalanta Juve, un inaspettato e profondo cambio di programma stravolge le abitudini della vigilia in vista del delicatissimo scontro di domani. La preparazione al fondamentale scontro diretto contro l’ Atalanta subisce una grandissima variazione rispetto alle recenti consuetudini. Da quando Luciano Spalletti siede stabilmente sulla panchina, la gestione delle trasferte ha sempre seguito un iter estremamente preciso: solitamente, per le gare in trasferta, la Juventus evita accuratamente il ritiro anticipato, preferendo viaggiare direttamente nel giorno stesso della partita. Tuttavia, l’imminente e complessa sfida di Bergamo ha indotto lo staff tecnico a rivedere temporaneamente i piani organizzativi per mantenere altissima la concentrazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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