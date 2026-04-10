Atalanta Juve cambio di programma per la squadra di Spalletti | ritiro al J Hotel e poi la partenza per Bergamo I dettagli

La squadra di Spalletti ha deciso di modificare il solito programma prima della partita contro la Juventus. Invece di allenarsi come di consueto, ha soggiornato al J Hotel prima di partire alla volta di Bergamo. Questa variazione nei piani è stata comunicata nelle ultime ore, suscitando sorpresa tra gli addetti ai lavori. La squadra si sta preparando così per la sfida in programma nella giornata successiva.