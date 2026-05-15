Vis Artena calcio il patron Di Cori | Una grande soddisfazione con un gruppo molto artenese

Il patron della squadra locale ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando come il successo sia frutto dell’impegno di un gruppo molto legato alla città. La squadra, attiva da oltre due decenni, continua a rappresentare un punto di riferimento sportivo per la comunità, con risultati che riflettono il lavoro e la passione di chi la sostiene. Le parole del patron riflettono una particolare gratitudine nei confronti di chi ha contribuito a mantenere vivo il progetto nel tempo.

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