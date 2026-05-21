Venerdì 22 maggio si svolgerà a Trento gara 3 dei playoff tra le Virtus e la squadra di casa. La formazione bolognese, reduce da una partita precedente caratterizzata da infortuni e frustrazione, cercherà di migliorare il risultato. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva, permettendo ai tifosi di seguire l'andamento del match in tempo reale. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, con obiettivi legati alla qualificazione alla fase successiva dei playoff.

Bologna, 21 maggio 2026 - Incerottata, arrabbiata sportivamente parlando e vogliosa di riprendersi l’inerzia e il vantaggio del fattore campo nella serie, la Virtus si appresta a scendere in campo, domani, venerdì 22 maggio alle 20 sul parquet della Dolomiti Energia Trento in gara3 dei quarti di finale playoff. “Abbiamo perso perché non abbiamo pareggiato la loro aggressività e fisicità” aveva sottolineato nel post partita di gara2 coach Nenad Jakovljevic, spronando la squadra ad avere un atteggiamento decisamente diverso nel confronto in programma domani. Ma in effetti già prima degli indisponibili Matteo Accorsi e Derrick Alston Junior, la Virtus deve fare i conti anche con le non perfette condizioni fisiche di Aliou Diarra che nel corso di gara2 ha riportato una lesione muscolare dell’addominale obliquo esterno destro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus playoff, gara 3: le Vnere in campo a Trento venerdì 22 maggio. Dove vederla in tv

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