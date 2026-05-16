Playoff al via la Virtus affronta lo scoglio Trento Jakovljevic | Serve l’approccio giusto Dove vederla in tv

Oggi prende il via la fase dei playoff con la Virtus che si prepara ad affrontare Trento. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre determinate a superare questa prima prova. Prima del match, il giocatore della Virtus ha sottolineato l'importanza di un corretto approccio mentale. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo ai tifosi di seguire l’evento dal vivo.

Bologna, 16 maggio 2026 - Iniziano le sfide da dentro o fuori, iniziano le sfide che tutti vorrebbero vivere e giocare. Appuntamento all’Arena per la Virtus Olidata che, domenica 17 maggio alle 19, scende in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la Dolomiti Energia Trento in gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Indisponibili Matteo Accorsi e Alessandro Pajola con il capitano che ha rimediato una distorsione al ginocchio destro in allenamento e con il giocatore che verrà monitorato quotidianamente, in casa Virtus rientra tra i disponibili Matt Morgan. Coach Jakovljevic dovrà quindi scegliere i due, tra i propri 8 stranieri, da mandare in tribuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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