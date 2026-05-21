Da circa una settimana, la Virtus Imola ha confermato la presenza di Massimiliano Baldiraghi nel suo staff, mentre non sono stati annunciati nuovi sviluppi riguardo alla partecipazione alla stagione 202627. La squadra si mantiene in attesa di eventuali decisioni, senza comunicazioni ufficiali su altre iniziative o cambiamenti. La società sembra concentrata nel mantenere un profilo stabile, anche se intorno alla situazione si percepisce un’attesa di aggiornamenti futuri.

Calma piatta in casa Virtus. Ufficializzata la conferma di Massimiliano Baldiraghi ormai una settimana fa, il club giallonero non ha compiuto ulteriori passi verso la stagione 202627. In particolare ci si aspettava il completamente dello staff tecnico, nel quale sicuramente non troveremo Aki Zarifi. Il vice allenatore è in scadenza di contratto e non verrà confermato, a differenza dell’assistente Andrea Zotti. Da capire chi sarà affiancato a Baldiraghi, sempre che lo stesso Zotti non venga ‘promosso’, ma in questo caso il problema è che mancherebbe la seconda qualifica di allenatore nazionale per andare in panchina in assenza del capo allenatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus Imola, tutto in trenta giorni. Il club non molla l’idea ripescaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Baccanale 2026, l’anteprima della kermesse a Imola: 3 giorni a tutto gusto e cucina italiana al centroImola, 8 maggio 2026 – Un appuntamento gastronomico, ma anche un momento di promozione della città, capace di accendere il centro storico e...

Il maltempo non molla, rinviata per impraticabilità di campo la partita Nuova Igea Virtus-RegginaUn acquazzone si è abbattuto su Barcellona Pozzo di Gotto poco prima dell'inizio della gara.

Virtus Imola, tutto in trenta giorni. Il club non molla l’idea ripescaggioCalma piatta in casa Virtus. Ufficializzata la conferma di Massimiliano Baldiraghi ormai una settimana fa, il club giallonero non ha compiuto ulteriori passi verso la stagione 2026/27. In particolare ... sport.quotidiano.net

Melchiorri Virtus, più durezza in difesaMattia Melchiorri, iniziamo subito dal nuovo allenatore: quali sono le sue impressioni? Baldiraghi ci ha dato subito grande energia – ammette il capitano della Virtus Imola –. Ci ha fatto capire ... ilrestodelcarlino.it