Il maltempo non molla rinviata per impraticabilità di campo la partita Nuova Igea Virtus-Reggina

Il maltempo ha causato il rinvio della partita tra Nuova Igea Virtus e Reggina, in programma per la 27esima giornata del campionato di Serie D. La decisione è stata presa a causa delle condizioni impraticabili del campo, che hanno impedito lo svolgimento della gara. La partita non si giocherà e sarà recuperata in una data da definire.

Un acquazzone si è abbattuto su Barcellona Pozzo di Gotto poco prima dell'inizio della gara. Il direttore di gara ha rimandato tutti negli spogliatoi. Nei prossimi giorni sarà resa nota la data del recupero È stata rinviata per impraticabilità di campo la partita Nuova Igea Virtus -Reggina, valida per la 27esima giornata del campionato di Serie D. Un acquazzone si è abbattuto su Barcellona Pozzo di Gotto poco prima dell'inizio della gara, rendendo il terreno stadio D'alcontres-Barone simile a uno stagno. Il direttore di gara ha fatto un primo sopralluogo con i capitani alle ore 14.30, rinviando la decisione al successivo, effettuato circa 30 minuti dopo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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