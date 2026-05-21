Violenze taser e molestie sessuali | le denunce della Flotilla dopo il video di Ben Gvir

Dopo la diffusione di un video in cui viene mostrato un funzionario che impugna un taser, emergono diverse testimonianze di violenze, molestie sessuali e umiliazioni da parte di membri della flotta coinvolti in operazioni di polizia. Le denunce riguardano episodi di aggressioni fisiche, uso di strumenti non letali come proiettili di gomma e comportamenti inappropriati nei confronti di civili. Le segnalazioni sono state raccolte da rappresentanti della flotta e concernono diversi episodi avvenuti nel corso di operazioni ufficiali.

Violenze estreme anche con l’uso di taser e proiettili di gomma. E casi di « molestie sessuali e umiliazioni». Dopo il video sugli attivisti della Global Sumud Flotilla e Ben Gvir l’ong Adalah ha raccolto le denunce degli attivisti fermati: tre sono ricoverati in ospedale. Intanto due dei 29 italiani sono stati liberati nella serata di ieri. Mentre per gli altri 27 il futuro è incerto. Sei di loro sono «recidivi» per Israele perché già arrestati in precedenza. Fuori dal carcere il deputato campano del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Dovrebbero tornare in Italia stamattina 21 maggio. 🔗 Leggi su Open.online

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See the NY Predators Dept officers engaging in coercive psychological harassment, illegal tracking

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