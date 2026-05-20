Caso Flotilla | Roma convoca l’ambasciatore dopo il video di Ben Gvir
Roma ha convocato l’ambasciatore dopo la diffusione di un video in cui il ministro israeliano Ben Gvir si mostra mentre fa un gesto considerato offensivo. La decisione segue le dichiarazioni del ministro israeliano Sa’ar, che ha definito il gesto “vergognoso”. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e diplomatiche, sollevando interrogativi su come questo episodio possa incidere sui rapporti tra Italia e Israele. La presenza di tensioni tra le due parti si è accentuata dopo la diffusione del video.
? Domande chiave Come influenzerà questo scontro interno la diplomazia tra Roma e Gerusalemme?. Perché il ministro Sa’ar ha definito vergognoso il gesto di Ben Gvir?. Cosa chiederà ufficialmente il governo italiano all'ambasciatore israeliano?. Chi sono i cittadini italiani coinvolti nell'operazione della Flotilla?.? In Breve Gideon Sa’ar critica Ben Gvir per il danno alla diplomazia israeliana. Il ministro Sa’ar accusa il collega di vanificare il lavoro dell'IDF. Roma richiede scuse ufficiali per il trattamento dei cittadini italiani arrestati. L'incidente mette in discussione il ruolo mediatore dell'Italia in Medio Oriente. La presidente... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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BEN GVIR UMILIA GLI ATTIVISTI DELLA FLOTILLA, ROMA CONVOCA L'AMBASCIATORE E PRETENDE LE SCUSE parlamentonews.com/ben-gvir-umili… via @parlamentonews x.com
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