Caso Flotilla | Roma convoca l’ambasciatore dopo il video di Ben Gvir

Roma ha convocato l’ambasciatore dopo la diffusione di un video in cui il ministro israeliano Ben Gvir si mostra mentre fa un gesto considerato offensivo. La decisione segue le dichiarazioni del ministro israeliano Sa’ar, che ha definito il gesto “vergognoso”. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e diplomatiche, sollevando interrogativi su come questo episodio possa incidere sui rapporti tra Italia e Israele. La presenza di tensioni tra le due parti si è accentuata dopo la diffusione del video.

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